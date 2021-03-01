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Реал Мадрид - Эйбар 03 апреля прямая трансляция

Стадион: Альфредо ди Стефано (Мадрид, Испания), вместимость: 6500
3 Апреля 2021, Суббота. 17:15 МСК. Ла Лига, 29-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания)
Реал МадридЭйбар
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Реал Мадрид - Эйбар, который запланирован на 03 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Эйбар
Эйбар
Главные тренеры
Франция Зинедин Зидан
Испания Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
20.12.2020 Испания - Примера Тур 14 Эйбар1 : 3Реал Мадрид
14.06.2020 Испания - Примера Тур 28 Реал Мадрид3 : 1Эйбар
09.11.2019 Испания - Примера Тур 13 Эйбар0 : 4Реал Мадрид
06.04.2019 Испания - Примера Тур 31 Реал Мадрид2 : 1Эйбар
24.11.2018 Испания - Примера Тур 13 Эйбар3 : 0Реал Мадрид
10.03.2018 Испания - Примера Тур 28 Эйбар1 : 2Реал Мадрид
22.10.2017 Испания - Примера Тур 9 Реал Мадрид3 : 0Эйбар
04.03.2017 Испания - Примера Тур 26 Эйбар1 : 4Реал Мадрид
02.10.2016 Испания - Примера Тур 7 Реал Мадрид1 : 1Эйбар
09.04.2016 Испания - Примера Тур 32 Реал Мадрид4 : 0Эйбар

Отзывы и комментарии к матчу

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