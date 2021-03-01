Реал Мадрид - Эйбар 03 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Реал Мадрид - Эйбар, который запланирован на 03 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Зинедин Зидан
|Хосе Луис Мендилибар
|20.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 14
|1 : 3
|14.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 28
|3 : 1
|09.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 13
|0 : 4
|06.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 31
|2 : 1
|24.11.2018
|Испания - Примера
|Тур 13
|3 : 0
|10.03.2018
|Испания - Примера
|Тур 28
|1 : 2
|22.10.2017
|Испания - Примера
|Тур 9
|3 : 0
|04.03.2017
|Испания - Примера
|Тур 26
|1 : 4
|02.10.2016
|Испания - Примера
|Тур 7
|1 : 1
|09.04.2016
|Испания - Примера
|Тур 32
|4 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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