Гранада - Вильярреал 03 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Гранада - Вильярреал, который запланирован на 03 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Диего Пенас Мартинес
|Унаи Эмери
|Иманоль Идьякес
|20.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 19
|2 : 2
|19.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 30
|0 : 1
|17.08.2019
|Испания - Примера
|Тур 1
|4 : 4
|28.01.2017
|Испания - Примера
|Тур 20
|2 : 0
|20.08.2016
|Испания - Примера
|Тур 1
|1 : 1
|30.01.2016
|Испания - Примера
|Тур 22
|1 : 0
|13.09.2015
|Испания - Примера
|Тур 3
|1 : 3
|07.02.2015
|Испания - Примера
|Тур 22
|2 : 0
|14.09.2014
|Испания - Примера
|Тур 3
|0 : 0
|09.03.2014
|Испания - Примера
|Тур 27
|2 : 0
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