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Суббота 03 апреля

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14:30  en Челси - Вест Бромвич 15:00  es Гранада - Вильярреал 16:00  it Аталанта - Удинезе 16:00  it Беневенто - Парма
16:00  it Кальяри - Верона 16:00  it Сассуоло - Рома 16:00  it Наполи - Кротоне 16:00  it Дженоа - Фиорентина
16:00  it Лацио - Специя 16:30  ru Краснодар - Ахмат 16:30  ru Рубин - Сочи 16:30  de Байер - Шальке
16:30  de Аугсбург - Хоффенхайм 16:30  de Вольфсбург - Кёльн 16:30  de Боруссия Д - Айнтрахт 16:30  de Майнц - Арминия
17:00  ua Рух - Заря 17:00  en Лидс - Шеффилд 17:15  es Реал Мадрид - Эйбар 18:00  fr ПСЖ - Лилль
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19:30  de Лейпциг - Бавария 19:30  ua Десна - Олимпик 21:30  de Боруссия М - Фрайбург 21:45  it Болонья - Интер
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Гранада - Вильярреал 03 апреля прямая трансляция

Стадион: Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
3 Апреля 2021, Суббота. 15:00 МСК. Ла Лига, 29-й тур
Главный судья: Гуильермо Куадра Фернандес (Испания)
ГранадаВильярреал
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Гранада - Вильярреал, который запланирован на 03 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Гранада
Гранада
Вильярреал
Вильярреал
Главные тренеры
Испания Диего Пенас Мартинес
Испания Унаи Эмери
Испания Иманоль Идьякес
История личных встреч
20.01.2021 Испания - Примера Тур 19 Вильярреал2 : 2Гранада
19.06.2020 Испания - Примера Тур 30 Гранада0 : 1Вильярреал
17.08.2019 Испания - Примера Тур 1 Вильярреал4 : 4Гранада
28.01.2017 Испания - Примера Тур 20 Вильярреал2 : 0Гранада
20.08.2016 Испания - Примера Тур 1 Гранада1 : 1Вильярреал
30.01.2016 Испания - Примера Тур 22 Вильярреал1 : 0Гранада
13.09.2015 Испания - Примера Тур 3 Гранада1 : 3Вильярреал
07.02.2015 Испания - Примера Тур 22 Вильярреал2 : 0Гранада
14.09.2014 Испания - Примера Тур 3 Гранада0 : 0Вильярреал
09.03.2014 Испания - Примера Тур 27 Гранада2 : 0Вильярреал

Отзывы и комментарии к матчу

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