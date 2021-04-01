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Барселона - Вальядолид 05 апреля прямая трансляция

Стадион: Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
5 Апреля 2021, Понедельник. 22:00 МСК. Ла Лига, 29-й тур
Главный судья: Сантьяго Хайме Латре (Сариньена, Испания)
БарселонаВальядолид
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Барселона - Вальядолид, который запланирован на 05 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Барселона
Барселона
Вальядолид
Вальядолид
Главные тренеры
Нидерланды Рональд Куман
Испания Серхио Гонсалес
История личных встреч
23.12.2020 Испания - Примера Тур 15 Вальядолид0 : 3Барселона
11.07.2020 Испания - Примера Тур 36 Вальядолид0 : 1Барселона
29.10.2019 Испания - Примера Тур 11 Барселона5 : 1Вальядолид
16.02.2019 Испания - Примера Тур 24 Барселона1 : 0Вальядолид
25.08.2018 Испания - Примера Тур 2 Вальядолид0 : 1Барселона
08.03.2014 Испания - Примера Тур 27 Вальядолид1 : 0Барселона
06.10.2013 Испания - Примера Тур 8 Барселона4 : 1Вальядолид
19.05.2013 Испания - Примера Тур 36 Барселона2 : 1Вальядолид
22.12.2012 Испания - Примера Тур 17 Вальядолид1 : 3Барселона
16.05.2010 Испания - Примера Тур 38 Барселона4 : 0Вальядолид

Отзывы и комментарии к матчу

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