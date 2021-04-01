Севилья - Атлетико 04 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Севилья - Атлетико, который запланирован на 04 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Хулен Лопетеги
|Диего Симеоне
|12.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 1
|2 : 0
|07.03.2020
|Испания - Примера
|Тур 27
|2 : 2
|02.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 12
|1 : 1
|12.05.2019
|Испания - Примера
|Тур 37
|1 : 1
|06.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 18
|1 : 1
|25.02.2018
|Испания - Примера
|Тур 25
|2 : 5
|23.01.2018
|Кубок Испании
|1/4 финала
|3 : 1
|17.01.2018
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 2
|23.09.2017
|Испания - Примера
|Тур 6
|2 : 0
|19.03.2017
|Испания - Примера
|Тур 28
|3 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500 19 декабря 2020, Суббота. 23:00 МСК. Ла Лига, 14-й тур Главный судья: Хесус Хиль...
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500 23 января 2021, Суббота. 18:15 МСК. Ла Лига, 20-й тур Главный судья: Гуильермо...
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500 14 Марта 2021, Воскресенье. 23:00 МСК. Ла Лига, 27-й тур Главный судья: Матеу...
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500 19 июля 2020, воскресенье. 22:00 МСК. 38-й тур Главный судья: Хосе Луис...
Стадион: Рамон де Карранса (Кадис, Испания), вместимость: 25033 31 января 2021, Воскресенье. 18:15 МСК. Ла Лига, 21-й тур Главный судья: Хесус Хиль...