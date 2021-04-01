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Севилья - Атлетико 04 апреля прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
4 Апреля 2021, Воскресенье. 22:00 МСК. Ла Лига, 29-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
СевильяАтлетико
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Севилья - Атлетико, который запланирован на 04 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Севилья
Севилья
Атлетико М
Мадрид
Главные тренеры
Испания Хулен Лопетеги
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
12.01.2021 Испания - Примера Тур 1 Атлетико М2 : 0Севилья
07.03.2020 Испания - Примера Тур 27 Атлетико М2 : 2Севилья
02.11.2019 Испания - Примера Тур 12 Севилья1 : 1Атлетико М
12.05.2019 Испания - Примера Тур 37 Атлетико М1 : 1Севилья
06.01.2019 Испания - Примера Тур 18 Севилья1 : 1Атлетико М
25.02.2018 Испания - Примера Тур 25 Севилья2 : 5Атлетико М
23.01.2018 Кубок Испании 1/4 финала Севилья3 : 1Атлетико М
17.01.2018 Кубок Испании 1/4 финала Атлетико М1 : 2Севилья
23.09.2017 Испания - Примера Тур 6 Атлетико М2 : 0Севилья
19.03.2017 Испания - Примера Тур 28 Атлетико М3 : 1Севилья

Отзывы и комментарии к матчу

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