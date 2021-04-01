  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Алавес - Сельта 04 апреля прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
4 Апреля 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Ла Лига, 29-й тур
Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
АлавесСельта
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Алавес - Сельта, который запланирован на 04 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Алавес
Витория
Сельта
Виго
Главные тренеры
Испания Фернандес Абелардо
Аргентина Эдуардо Херман Коудет
История личных встреч
20.12.2020 Испания - Примера Тур 14 Сельта2 : 0Алавес
21.06.2020 Испания - Примера Тур 30 Сельта6 : 0Алавес
20.10.2019 Испания - Примера Тур 9 Алавес2 : 0Сельта
23.02.2019 Испания - Примера Тур 25 Алавес0 : 0Сельта
19.10.2018 Испания - Примера Тур 9 Сельта0 : 1Алавес
03.02.2018 Испания - Примера Тур 22 Алавес2 : 1Сельта
10.09.2017 Испания - Примера Тур 3 Сельта1 : 0Алавес
14.05.2017 Испания - Примера Тур 37 Алавес3 : 1Сельта
08.02.2017 Кубок Испании 1/2 финала Алавес1 : 0Сельта
02.02.2017 Кубок Испании 1/2 финала Сельта0 : 0Алавес

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Алавес - Валенсия смотреть онлайн 22.11.2020
    Алавес - Валенсия смотреть онлайн 22.11.2020
    Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840 22 ноября 2020, Воскресенье. 23:00 МСК. Ла Лига ,  10-й тур Главный судья:...
  • Алавес - Севилья 19.01.2021 прямая трансляция
    Алавес - Севилья 19.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840 19 января 2021, Вторник. 23:30 МСК. Ла Лига, 19-й тур Главный судья: Исидро Диас де Мера...
  • Алавес - Атлетик 04.10.2020 прямая трансляция
    Алавес - Атлетик 04.10.2020 прямая трансляция
    Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840 4 октября 2020, Воскресенье. 15:00 МСК. Ла Лига ,  5-й тур Главный судья: Хосе...
  • Алавес - Вальядолид смотреть онлайн 05.02.2021
    Алавес - Вальядолид смотреть онлайн 05.02.2021
    Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840 5 Февраля 2021, Пятница. 23:00 МСК. Ла Лига, 22-й тур Главный судья: Сесар Сото Градо...
  • Алавес - Эльче 18.10.2020 прямая трансляция
    Алавес - Эльче 18.10.2020 прямая трансляция
    Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840 18 октября 2020, Воскресенье. 19:30 МСК. Ла Лига ,  6-й тур Главный судья:...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close