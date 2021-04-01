Алавес - Сельта 04 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Алавес - Сельта, который запланирован на 04 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Фернандес Абелардо
|Эдуардо Херман Коудет
|20.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 14
|2 : 0
|21.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 30
|6 : 0
|20.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 9
|2 : 0
|23.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 25
|0 : 0
|19.10.2018
|Испания - Примера
|Тур 9
|0 : 1
|03.02.2018
|Испания - Примера
|Тур 22
|2 : 1
|10.09.2017
|Испания - Примера
|Тур 3
|1 : 0
|14.05.2017
|Испания - Примера
|Тур 37
|3 : 1
|08.02.2017
|Кубок Испании
|1/2 финала
|1 : 0
|02.02.2017
|Кубок Испании
|1/2 финала
|0 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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