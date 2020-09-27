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Кадис - Валенсия 04 апреля прямая трансляция

Стадион: Рамон де Карранса (Кадис, Испания), вместимость: 25033
4 Апреля 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Ла Лига, 29-й тур
Главный судья: Давид Медье Хименес (Испания)
КадисВаленсия
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кадис - Валенсия, который запланирован на 04 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Кадис
Кадис
Валенсия
Валенсия
Главные тренеры
Испания Альваро Сервера
Испания Хави Грасия
Испания Сальвадор Гонсалес Воро
История личных встреч
04.01.2021 Испания - Примера Тур 17 Валенсия1 : 1Кадис

Отзывы и комментарии к матчу

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