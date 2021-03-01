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16:00  it Кальяри - Верона 16:00  it Сассуоло - Рома 16:00  it Наполи - Кротоне 16:00  it Дженоа - Фиорентина
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Кальяри - Верона 03 апреля прямая трансляция

Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
3 Апреля 2021, Суббота. 16:00 МСК. Серия А, 29-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия)
КальяриВерона
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кальяри - Верона, который запланирован на 03 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Верона
Верона
Главные тренеры
Италия Леонардо Семпличи
Хорватия Иван Юрич
История личных встреч
06.12.2020 Италия - Серия А Тур 10 Верона1 : 1Кальяри
25.11.2020 Кубок Италии 4-й раунд Кальяри2 : 1Верона
20.06.2020 Италия - Серия А Тур 25 Верона2 : 1Кальяри
29.09.2019 Италия - Серия А Тур 6 Кальяри1 : 1Верона
08.04.2018 Италия - Серия А Тур 31 Верона1 : 0Кальяри
05.11.2017 Италия - Серия А Тур 12 Кальяри2 : 1Верона
01.03.2015 Италия - Серия А Тур 25 Кальяри1 : 2Верона
04.10.2014 Италия - Серия А Тур 6 Верона1 : 0Кальяри
26.03.2014 Италия - Серия А Тур 30 Кальяри1 : 0Верона
03.11.2013 Италия - Серия А Тур 11 Верона2 : 1Кальяри

Отзывы и комментарии к матчу

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