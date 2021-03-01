Кальяри - Верона 03 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кальяри - Верона, который запланирован на 03 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Леонардо Семпличи
|Иван Юрич
|06.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 10
|1 : 1
|25.11.2020
|Кубок Италии
|4-й раунд
|2 : 1
|20.06.2020
|Италия - Серия А
|Тур 25
|2 : 1
|29.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 6
|1 : 1
|08.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 31
|1 : 0
|05.11.2017
|Италия - Серия А
|Тур 12
|2 : 1
|01.03.2015
|Италия - Серия А
|Тур 25
|1 : 2
|04.10.2014
|Италия - Серия А
|Тур 6
|1 : 0
|26.03.2014
|Италия - Серия А
|Тур 30
|1 : 0
|03.11.2013
|Италия - Серия А
|Тур 11
|2 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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