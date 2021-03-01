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Сассуоло - Рома 03 апреля прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
3 Апреля 2021, Суббота. 16:00 МСК. Серия А, 29-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия)
СассуолоРома
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сассуоло - Рома, который запланирован на 03 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Рома
Рим
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
Португалия Паулу Фонсека
История личных встреч
06.12.2020 Италия - Серия А Тур 10 Рома0 : 0Сассуоло
01.02.2020 Италия - Серия А Тур 22 Сассуоло4 : 2Рома
15.09.2019 Италия - Серия А Тур 3 Рома4 : 2Сассуоло
18.05.2019 Италия - Серия А Тур 37 Сассуоло0 : 0Рома
26.12.2018 Италия - Серия А Тур 18 Рома3 : 1Сассуоло
20.05.2018 Италия - Серия А Тур 38 Сассуоло0 : 1Рома
30.12.2017 Италия - Серия А Тур 19 Рома1 : 1Сассуоло
19.03.2017 Италия - Серия А Тур 29 Рома3 : 1Сассуоло
26.10.2016 Италия - Серия А Тур 10 Сассуоло1 : 3Рома
02.02.2016 Италия - Серия А Тур 23 Сассуоло0 : 2Рома

Отзывы и комментарии к матчу

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