Сассуоло - Рома 03 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сассуоло - Рома, который запланирован на 03 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Роберто де Дзерби
|Паулу Фонсека
|06.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 10
|0 : 0
|01.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 22
|4 : 2
|15.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 3
|4 : 2
|18.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 37
|0 : 0
|26.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 18
|3 : 1
|20.05.2018
|Италия - Серия А
|Тур 38
|0 : 1
|30.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 19
|1 : 1
|19.03.2017
|Италия - Серия А
|Тур 29
|3 : 1
|26.10.2016
|Италия - Серия А
|Тур 10
|1 : 3
|02.02.2016
|Италия - Серия А
|Тур 23
|0 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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