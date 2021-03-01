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Аугсбург - Хоффенхайм 03 апреля прямая трансляция

Стадион: WWK-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
3 Апреля 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 27-й тур
АугсбургХоффенхайм
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Аугсбург - Хоффенхайм, который запланирован на 03 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Хоффенхайм
Зинсхайм
Главные тренеры
Германия Хайко Херрлих
Германия Себастьян Хёнес
История личных встреч
07.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 10 Хоффенхайм3 : 1Аугсбург
17.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 32 Аугсбург1 : 3Хоффенхайм
13.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 15 Хоффенхайм2 : 4Аугсбург
07.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 28 Аугсбург0 : 4Хоффенхайм
10.11.2018 Германия - Бундеслига Тур 11 Хоффенхайм2 : 1Аугсбург
03.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 25 Аугсбург0 : 2Хоффенхайм
14.10.2017 Германия - Бундеслига Тур 8 Хоффенхайм2 : 2Аугсбург
20.05.2017 Германия - Бундеслига Тур 34 Хоффенхайм0 : 0Аугсбург
21.01.2017 Германия - Бундеслига Тур 17 Аугсбург0 : 2Хоффенхайм
02.03.2016 Германия - Бундеслига Тур 24 Хоффенхайм2 : 1Аугсбург

Отзывы и комментарии к матчу

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