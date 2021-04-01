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Штутгарт - Вердер 04 апреля прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
4 Апреля 2021, Воскресенье. 16:30 МСК. Бундеслига, 27-й тур
ШтутгартВердер
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Штутгарт - Вердер, который запланирован на 04 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Вердер
Бремен
Главные тренеры
США Пеллегрино Матараццо
Германия Флориан Кофельдт
История личных встреч
06.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 10 Вердер1 : 2Штутгарт
22.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 23 Вердер1 : 1Штутгарт
29.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 6 Штутгарт2 : 1Вердер
21.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 31 Штутгарт2 : 0Вердер
02.12.2017 Германия - Бундеслига Тур 14 Вердер1 : 0Штутгарт
02.05.2016 Германия - Бундеслига Тур 32 Вердер6 : 2Штутгарт
06.12.2015 Германия - Бундеслига Тур 15 Штутгарт1 : 1Вердер
12.04.2015 Германия - Бундеслига Тур 28 Штутгарт3 : 2Вердер
08.11.2014 Германия - Бундеслига Тур 11 Вердер2 : 0Штутгарт
15.03.2014 Германия - Бундеслига Тур 25 Вердер1 : 1Штутгарт

Отзывы и комментарии к матчу

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