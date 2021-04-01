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Унион - Герта 04 апреля прямая трансляция

Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
4 Апреля 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. Бундеслига, 27-й тур
УнионГерта
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Унион - Герта, который запланирован на 04 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Унион
Берлин
Герта
Берлин
Главные тренеры
Швейцария Урс Фишер
Венгрия Паль Дардаи
История личных встреч
04.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 10 Герта3 : 1Унион
22.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 27 Герта4 : 0Унион
02.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 10 Унион1 : 0Герта

Отзывы и комментарии к матчу

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