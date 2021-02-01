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Ним - Сент-Этьен 04 апреля прямая трансляция

Стадион: де Костьерес (Ним, Франция), вместимость: 18482
4 Апреля 2021, Воскресенье. 18:05 МСК. Лига 1, 31-й тур
НимСент-Этьен
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ним - Сент-Этьен, который запланирован на 04 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ним
Ним
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Главные тренеры
Франция Паскаль Планк
Франция Клод Пюэль
История личных встреч
20.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 16 Сент-Этьен2 : 2Ним
25.01.2020 Франция - Лига 1 Тур 21 Сент-Этьен2 : 1Ним
18.12.2019 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Ним1 : 2Сент-Этьен
29.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 8 Ним0 : 1Сент-Этьен
01.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 30 Сент-Этьен2 : 1Ним
27.11.2018 Франция - Кубок лиги 1/16 финала Ним1 : 1 4 : 2Сент-Этьен
26.10.2018 Франция - Лига 1 Тур 11 Ним1 : 1Сент-Этьен
07.01.2018 Кубок Франции 1/32 финала Сент-Этьен2 : 0Ним

Отзывы и комментарии к матчу

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