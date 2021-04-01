Марсель - Дижон 04 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Марсель - Дижон, который запланирован на 04 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Хорхе Сампаоли
|Давид Линарес
|09.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|0 : 0
|24.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|0 : 0
|08.02.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|1 : 2
|11.11.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|2 : 0
|31.03.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|1 : 3
|06.08.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|3 : 0
|01.04.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|1 : 1
|10.12.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|1 : 2
|17.03.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|1 : 2
|29.10.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|2 : 3
Отзывы и комментарии к матчу
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