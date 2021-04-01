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Марсель - Дижон 04 апреля прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
4 Апреля 2021, Воскресенье. 22:00 МСК. Лига 1, 31-й тур
Главный судья: Рудди Букке (Амьен, Франция)
МарсельДижон
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Марсель - Дижон, который запланирован на 04 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Марсель
Марсель
Дижон
Дижон
Главные тренеры
Аргентина Хорхе Сампаоли
Франция Давид Линарес
История личных встреч
09.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 19 Дижон0 : 0Марсель
24.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 7 Дижон0 : 0Марсель
08.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 24 Дижон1 : 2Марсель
11.11.2018 Франция - Лига 1 Тур 13 Марсель2 : 0Дижон
31.03.2018 Франция - Лига 1 Тур 31 Дижон1 : 3Марсель
06.08.2017 Франция - Лига 1 Тур 1 Марсель3 : 0Дижон
01.04.2017 Франция - Лига 1 Тур 31 Марсель1 : 1Дижон
10.12.2016 Франция - Лига 1 Тур 17 Дижон1 : 2Марсель
17.03.2012 Франция - Лига 1 Тур 28 Марсель1 : 2Дижон
29.10.2011 Франция - Лига 1 Тур 12 Дижон2 : 3Марсель

Отзывы и комментарии к матчу

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