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Анже - Монпелье 04 апреля прямая трансляция

Стадион: Раймон Копа - Жан-Буин (Анже, Франция), вместимость: 18000
4 Апреля 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. Лига 1, 31-й тур
ЛорьянМонпелье
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Анже - Монпелье, который запланирован на 04 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Анже
Анже
Монпелье
Монпелье
Главные тренеры
Франция Стефан Мулен
Армения Мишель Дер Закарян
История личных встреч
20.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 4 Монпелье4 : 1Анже
22.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 26 Анже1 : 0Монпелье
26.10.2019 Франция - Лига 1 Тур 11 Монпелье0 : 0Анже
10.03.2019 Франция - Лига 1 Тур 28 Монпелье2 : 2Анже
10.11.2018 Франция - Лига 1 Тур 13 Анже1 : 0Монпелье
03.02.2018 Франция - Лига 1 Тур 24 Монпелье2 : 1Анже
10.01.2018 Франция - Кубок лиги 1/4 финала Анже0 : 1Монпелье
09.12.2017 Франция - Лига 1 Тур 17 Анже1 : 1Монпелье
20.05.2017 Франция - Лига 1 Тур 38 Анже2 : 0Монпелье
13.08.2016 Франция - Лига 1 Тур 1 Монпелье1 : 0Анже

Отзывы и комментарии к матчу

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