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Реймс - Ренн 04 апреля прямая трансляция

Стадион: Огюст Делоне II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
4 Апреля 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 31-й тур
Главный судья: Карим Абед (Франция)
РеймсРенн
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Реймс - Ренн, который запланирован на 04 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Реймс
Реймс
Ренн
Ренн
Главные тренеры
Франция Давид Гуйон
Франция Бруно Женезио
История личных встреч
04.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 6 Ренн2 : 2Реймс
16.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 25 Реймс1 : 0Ренн
06.10.2019 Франция - Лига 1 Тур 9 Ренн0 : 1Реймс
17.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 25 Реймс2 : 0Ренн
28.10.2018 Франция - Лига 1 Тур 11 Ренн0 : 2Реймс
02.04.2016 Франция - Лига 1 Тур 32 Ренн3 : 1Реймс
28.11.2015 Франция - Лига 1 Тур 15 Реймс2 : 2Ренн
16.05.2015 Франция - Лига 1 Тур 37 Реймс1 : 0Ренн
20.12.2014 Франция - Лига 1 Тур 19 Ренн1 : 3Реймс
17.05.2014 Франция - Лига 1 Тур 38 Реймс1 : 3Ренн

Отзывы и комментарии к матчу

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