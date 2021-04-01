Лорьян - Брест 04 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лорьян - Брест, который запланирован на 04 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Кристоф Пеллиссье
|Оливье Далль'Оглио
|20.09.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|3 : 2
|05.01.2020
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 1 ДВ
|16.03.2019
|Франция - Лига 2
|Тур 29
|1 : 1
|20.10.2018
|Франция - Лига 2
|Тур 11
|3 : 2
|16.04.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 33
|3 : 0
|18.11.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 15
|4 : 2
|16.03.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|4 : 0
|27.02.2013
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 0
|02.11.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|2 : 0
|17.03.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|2 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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