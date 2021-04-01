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Лорьян - Брест 04 апреля прямая трансляция

Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
4 Апреля 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 31-й тур
ЛорьянБрест
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лорьян - Брест, который запланирован на 04 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Лорьян
Лорьян
Брест
Брест
Главные тренеры
Франция Кристоф Пеллиссье
Франция Оливье Далль'Оглио
История личных встреч
20.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 4 Брест3 : 2Лорьян
05.01.2020 Кубок Франции 1/32 финала Лорьян2 : 1 ДВБрест
16.03.2019 Франция - Лига 2 Тур 29 Лорьян1 : 1Брест
20.10.2018 Франция - Лига 2 Тур 11 Брест3 : 2Лорьян
16.04.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 33 Брест3 : 0Лорьян
18.11.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 15 Лорьян4 : 2Брест
16.03.2013 Франция - Лига 1 Тур 29 Лорьян4 : 0Брест
27.02.2013 Кубок Франции 1/8 финала Лорьян3 : 0Брест
02.11.2012 Франция - Лига 1 Тур 11 Брест2 : 0Лорьян
17.03.2012 Франция - Лига 1 Тур 28 Лорьян2 : 1Брест

Отзывы и комментарии к матчу

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