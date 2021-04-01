Бордо - Страсбург 04 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бордо - Страсбург, который запланирован на 04 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Жан-Луи Гассе
|Тьерри Лаури
|20.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|0 : 2
|15.12.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|0 : 1
|30.01.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/2 финала
|3 : 2
|26.01.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|1 : 0
|12.08.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|0 : 2
|03.02.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|0 : 2
|08.12.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|0 : 3
|16.03.2008
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|3 : 0
|20.10.2007
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|1 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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