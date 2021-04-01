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Бордо - Страсбург 04 апреля прямая трансляция

Стадион: Матмут-Атлантик (Бордо, Франция), вместимость: 43000
4 Апреля 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 31-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция)
БордоСтрасбур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бордо - Страсбург, который запланирован на 04 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бордо
Бордо
Страсбург
Страсбург
Главные тренеры
Франция Жан-Луи Гассе
Франция Тьерри Лаури
История личных встреч
20.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 16 Страсбург0 : 2Бордо
15.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 18 Бордо0 : 1Страсбург
30.01.2019 Франция - Кубок лиги 1/2 финала Страсбург3 : 2Бордо
26.01.2019 Франция - Лига 1 Тур 22 Страсбург1 : 0Бордо
12.08.2018 Франция - Лига 1 Тур 1 Бордо0 : 2Страсбург
03.02.2018 Франция - Лига 1 Тур 24 Страсбург0 : 2Бордо
08.12.2017 Франция - Лига 1 Тур 17 Бордо0 : 3Страсбург
16.03.2008 Франция - Лига 1 Тур 29 Бордо3 : 0Страсбург
20.10.2007 Франция - Лига 1 Тур 11 Страсбург1 : 1Бордо

Отзывы и комментарии к матчу

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