  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Онлайн трансляции
Суббота 03 апреля

13:30  it Милан - Сампдория 14:00  fr Монако - Метц 14:00  ua Мариуполь - Ингулец 14:00  ru Ротор - Локомотив
14:30  en Челси - Вест Бромвич 15:00  es Гранада - Вильярреал 16:00  it Аталанта - Удинезе 16:00  it Беневенто - Парма
16:00  it Кальяри - Верона 16:00  it Сассуоло - Рома 16:00  it Наполи - Кротоне 16:00  it Дженоа - Фиорентина
16:00  it Лацио - Специя 16:30  ru Краснодар - Ахмат 16:30  ru Рубин - Сочи 16:30  de Байер - Шальке
16:30  de Аугсбург - Хоффенхайм 16:30  de Вольфсбург - Кёльн 16:30  de Боруссия Д - Айнтрахт 16:30  de Майнц - Арминия
17:00  ua Рух - Заря 17:00  en Лидс - Шеффилд 17:15  es Реал Мадрид - Эйбар 18:00  fr ПСЖ - Лилль
19:00  ru Динамо Москва - Уфа 19:00  it Торино - Ювентус 19:30  en Лестер - Манчестер Сити 19:30  es Осасуна - Хетафе
19:30  de Лейпциг - Бавария 19:30  ua Десна - Олимпик 21:30  de Боруссия М - Фрайбург 21:45  it Болонья - Интер
22:00  fr Ланс - Лион 22:00  en Арсенал - Ливерпуль 22:30  pt Порту - Санта-Клара 22:30  es Атлетик - Реал Сосьедад
Свернуть список

Ланс - Лион 03 апреля прямая трансляция

Стадион: Феликс Болар (Ланс, Франция), вместимость: 41233
3 Апреля 2021, Суббота. 22:00 МСК. Лига 1, 31-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция)
ЛансЛион
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ланс - Лион, который запланирован на 03 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ланс
Ланс
Лион
Лион
Главные тренеры
Франция Франк Эз
Франция Руди Гарсия
История личных встреч
06.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 18 Лион3 : 2Ланс
17.01.2015 Франция - Лига 1 Тур 21 Ланс0 : 2Лион
24.08.2014 Франция - Лига 1 Тур 3 Лион0 : 1Ланс
13.02.2014 Кубок Франции 1/8 финала Лион1 : 2 ДВЛанс
10.04.2011 Франция - Лига 1 Тур 30 Лион3 : 0Ланс
21.11.2010 Франция - Лига 1 Тур 14 Ланс1 : 3Лион
13.02.2010 Франция - Лига 1 Тур 24 Лион1 : 0Ланс
03.10.2009 Франция - Лига 1 Тур 8 Ланс0 : 2Лион
20.01.2008 Франция - Лига 1 Тур 21 Ланс3 : 0Лион
29.09.2007 Франция - Лига 1 Тур 3 Лион3 : 0Ланс

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Ланс - Бордо 19.09.2020 прямая трансляция
    Ланс - Бордо 19.09.2020 прямая трансляция
    Стадион: Феликс Болар (Ланс, Франция), вместимость: 41233 19 августа 2020, Суббота. 18:00 МСК. Лига 1, 4-й тур Главный судья: Бенуа Мийо...
  • Ланс - Нант 25.10.2020 прямая трансляция
    Ланс - Нант 25.10.2020 прямая трансляция
    Стадион: Феликс Болар (Ланс, Франция), вместимость: 41233 25 октября 2020, Воскресенье. 15:00 МСК. Лига 1,  8-й тур Главный судья: Флоран...
  • Ланс - Ренн смотреть онлайн 06.02.2021
    Ланс - Ренн смотреть онлайн 06.02.2021
    Стадион: Феликс Болар (Ланс, Франция), вместимость: 41233 6 Февраля 2021, Суббота. 23:00 МСК. Лига 1, 24-й тур Главный судья: Жереми Стина (Франция)...
  • Ланс - Ницца 23.01.2021 прямая трансляция
    Ланс - Ницца 23.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Феликс Болар (Ланс, Франция), вместимость: 41233 23 января 2021, Суббота. 19:00 МСК. Лига 1, 21-й тур Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж...
  • Ланс - Страсбург 09.01.2021 прямая трансляция
    Ланс - Страсбург 09.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Феликс Болар (Ланс, Франция), вместимость: 41233 9 января 2021, Суббота. 23:00 МСК. Лига 1, 19-й тур Главный судья: Клеман Турпен (Улинс,...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close