Ланс - Лион 03 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ланс - Лион, который запланирован на 03 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Франк Эз
|Руди Гарсия
|06.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|3 : 2
|17.01.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|0 : 2
|24.08.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|0 : 1
|13.02.2014
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|10.04.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|3 : 0
|21.11.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|1 : 3
|13.02.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|1 : 0
|03.10.2009
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|0 : 2
|20.01.2008
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|3 : 0
|29.09.2007
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|3 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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