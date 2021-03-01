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Порту - Санта-Клара 03 апреля прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
3 Апреля 2021, Суббота. 22:30 МСК. Примейра, 25-й тур
ПортуСанта Клара
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Порту - Санта-Клара, который запланирован на 03 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Порту
Порту
Санта-Клара
Понта-Делгада
Главные тренеры
Португалия Сержиу Консейсау
Португалия Даниэл Рамуш
Португалия Жоау Энрикеш
История личных встреч
28.11.2020 Португалия - Примейра Тур 8 Санта-Клара0 : 1Порту
02.03.2020 Португалия - Примейра Тур 23 Санта-Клара0 : 2Порту
19.12.2019 Кубок Португалии 1/8 финала Порту1 : 0Санта-Клара
25.09.2019 Португалия - Кубок лиги Группа D. Тур 1 Порту1 : 0Санта-Клара
22.09.2019 Португалия - Примейра Тур 6 Порту2 : 0Санта-Клара
20.04.2019 Португалия - Примейра Тур 30 Порту1 : 0Санта-Клара
15.12.2018 Португалия - Примейра Тур 13 Санта-Клара1 : 2Порту

Отзывы и комментарии к матчу

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