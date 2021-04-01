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Морейренсе - Спортинг 05 апреля прямая трансляция

Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 6151
5 Апреля 2021, Понедельник. 23:00 МСК. Примейра, 25-й тур
МорейренсеСпортинг
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Морейренсе - Спортинг, который запланирован на 05 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
Португалия Вашку Сеабра
Португалия Эмануэл Ферро
Португалия Рубен Филипе Маркес Аморим
История личных встреч
28.11.2020 Португалия - Примейра Тур 8 Спортинг2 : 1Морейренсе
06.07.2020 Португалия - Примейра Тур 1 Морейренсе0 : 0Спортинг
08.12.2019 Португалия - Примейра Тур 13 Спортинг1 : 0Морейренсе
19.01.2019 Португалия - Примейра Тур 18 Спортинг2 : 1Морейренсе
12.08.2018 Португалия - Примейра Тур 1 Морейренсе1 : 3Спортинг
27.02.2018 Португалия - Примейра Тур 24 Спортинг1 : 0Морейренсе
23.09.2017 Португалия - Примейра Тур 7 Морейренсе1 : 1Спортинг
12.02.2017 Португалия - Примейра Тур 21 Морейренсе2 : 3Спортинг
10.09.2016 Португалия - Примейра Тур 4 Спортинг3 : 0Морейренсе
16.04.2016 Португалия - Примейра Тур 30 Морейренсе0 : 1Спортинг

Отзывы и комментарии к матчу

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