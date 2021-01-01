Атлетик - Реал Сосьедад 03 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Атлетик - Реал Сосьедад, который запланирован на 03 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Кубок Испании 2020/21. Финал. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Гаиска Гаритано
|Марселино Гарсия Тораль
|Иманол Альгуасиль
|31.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 16
|0 : 1
|09.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 23
|2 : 1
|30.08.2019
|Испания - Примера
|Тур 3
|2 : 0
|02.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 22
|2 : 1
|05.10.2018
|Испания - Примера
|Тур 8
|1 : 3
|28.04.2018
|Испания - Примера
|Тур 35
|3 : 1
|16.12.2017
|Испания - Примера
|Тур 16
|0 : 0
|12.03.2017
|Испания - Примера
|Тур 27
|0 : 2
|16.10.2016
|Испания - Примера
|Тур 8
|3 : 2
|21.02.2016
|Испания - Примера
|Тур 25
|0 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432 18 октября 2020, Воскресенье. 22:00 МСК. Ла Лига , 6-й тур Главный...
Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512 20 Марта 2021, Суббота. 23:00 МСК. Ла Лига, 28-й тур Главный судья: Хавьер Эстрада...
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500 1 октября 2020, Четверг. 20:00 МСК. Ла Лига , 4-й тур Главный судья:...
Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619 31 Марта 2021, Среда. 21:45 МСК. ЧМ-2022 , 3-й тур Главный судья:...
Стадион: Мунисипаль де Санто Доминго (Алькоркон, Испания), вместимость: 5430 17 января 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Кубок Испании, 1/16 Финала...