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Манчестер Сити - Боруссия Д 06 апреля прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
6 Апреля 2021, Вторник. 22:00 МСК. Лига Чемпионов, 1/4 Финала, Первый матч
Главный судья: Овидиу Хацеган (Арад, Румыния)
Манчестер СитиБоруссия Д
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Манчестер Сити - Боруссия Д, который запланирован на 06 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Лига Чемпионов 2020/21. 1/4 финала. Первый матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Хорватия Эдин Терзич
История личных встреч
21.07.2018 Международный кубок чемпионов Международный кубок чемпионов Манчестер Сити0 : 1Боруссия Д
28.07.2016 Международный кубок чемпионов Китай Боруссия Д1 : 1 5 : 6Манчестер Сити
04.12.2012 Лига чемпионов Группа D. Тур 6 Боруссия Д1 : 0Манчестер Сити
03.10.2012 Лига чемпионов Группа D. Тур 2 Манчестер Сити1 : 1Боруссия Д
Текстовая трансляция
0'
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о составе дортмундской «Боруссии».Хосеп Гвардиола оценил состав дортмундской «Боруссии»0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» — «Боруссия» (Дортмунд). Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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