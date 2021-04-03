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Монако - Метц 06 апреля прямая трансляция

Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
6 Апреля 2021, Вторник. 19:45 МСК. Кубок Франции. 1/8 Финала
МонакоМетц
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Монако - Метц, который запланирован на 06 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Кубок Франции 2020/21. 1/8 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Монако
Монако
Метц
Метц
Главные тренеры
Хорватия Нико Ковач
Франция Фредерик Антонетти
История личных встреч
03.04.2021 Франция - Лига 1 Тур 31 Монако4 : 0Метц
30.08.2020 Франция - Лига 1 Тур 2 Метц0 : 1Монако
17.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 2 Метц3 : 0Монако
22.01.2019 Кубок Франции 1/16 финала Монако1 : 3Метц
21.01.2018 Франция - Лига 1 Тур 22 Монако3 : 1Метц
18.08.2017 Франция - Лига 1 Тур 3 Метц0 : 1Монако
11.02.2017 Франция - Лига 1 Тур 25 Монако5 : 0Метц
01.10.2016 Франция - Лига 1 Тур 8 Метц0 : 7Монако
16.05.2015 Франция - Лига 1 Тур 37 Монако2 : 0Метц
20.12.2014 Франция - Лига 1 Тур 19 Метц0 : 1Монако

Отзывы и комментарии к матчу

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