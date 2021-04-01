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Бавария - ПСЖ 07 апреля прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
7 Апреля 2021, Среда. 22:00 МСК. Лига Чемпионов, 1/4 Финала, Ответный матч
Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
БаварияПСЖ
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бавария - ПСЖ, который запланирован на 07 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Лига Чемпионов 2020/21. 1/4 финала. Первый матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
ПСЖ
Париж, Франция
Главные тренеры
Германия Ханс-Дитер Флик
Аргентина Маурисио Почеттино
История личных встреч
23.08.2020 Лига чемпионов Финал ПСЖ0 : 1Бавария
21.07.2018 Международный кубок чемпионов Международный кубок чемпионов Бавария3 : 1ПСЖ
05.12.2017 Лига чемпионов Группа B. Тур 6 Бавария3 : 1ПСЖ
27.09.2017 Лига чемпионов Группа B. Тур 2 ПСЖ3 : 0Бавария
Текстовая трансляция
0'
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией». Мбаппе — о матче с «Баварией»: включайте телевизоры, а мы постараемся подарить яркое шоу0'«Пари Сен-Жермен» из-за коронавируса не сможет рассчитывать на защитника Алессандро Флоренци в ближайших матчах.«ПСЖ» из-за коронавируса лишился основного защитника перед матчами с «Баварией» в ЛЧ0'У «Баварии» серьёзная потеря — Роберт Левандовски пропустит оба матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ»Роберт Левандовски пропустит оба матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ»0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Бавария» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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