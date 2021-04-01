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Порту - Челси 07 апреля прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
7 Апреля 2021, Среда. 22:00 МСК. Лига Чемпионов, 1/4 Финала, Первый матч
Главный судья: Славко Винчич (Словения)
ПортуЧелси
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Порту - Челси, который запланирован на 07 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Лига Чемпионов 2020/21. 1/4 финала. Первый матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Порту
Порту, Португалия
Челси
Лондон, Англия
Главные тренеры
Португалия Сержиу Консейсау
Германия Томас Тухель
История личных встреч
09.12.2015 Лига чемпионов Группа G. Тур 6 Челси2 : 0Порту
29.09.2015 Лига чемпионов Группа G. Тур 2 Порту2 : 1Челси
25.11.2009 Лига чемпионов Группа D. Тур 5 Порту0 : 1Челси
15.09.2009 Лига чемпионов Группа D. Тур 1 Челси1 : 0Порту
06.03.2007 Лига чемпионов 1/8 финала Челси2 : 1Порту
21.02.2007 Лига чемпионов 1/8 финала Порту1 : 1Челси
Текстовая трансляция
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Прогноз на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Челси».«Порту» — «Челси». Прогноз на матч: Тухель забыл про 2:5 в АПЛ, португальцы обреченыПару дней назад Томас Тухель потерпел первое поражение у руля «Челси», причём крайне чувствительное.0'Рюдигер и Кепа устроили перепалку на тренировке «Челси».Игроки «Челси» устроили перепалку на тренировке0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Порту» — «Челси». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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