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Сочи - Локомотив 07 апреля прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
7 Апреля 2021, Среда. 19:00 МСК. Кубок России, 1/4 Финала
Динамо МЛокомотив
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сочи - Локомотив, который запланирован на 07 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Кубок России 2020/21. 1/4 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Сочи
Сочи
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Россия Владимир Валентинович Федотов
Сербия Марко Николич
История личных встреч
14.03.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Локомотив М3 : 1Сочи
31.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Сочи2 : 1Локомотив М
04.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Локомотив М0 : 0Сочи
14.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Сочи0 : 1Локомотив М
Текстовая трансляция
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Прогноз на матч Кубка России «Сочи» — «Локомотив».«Сочи» — «Локомотив». Прогноз: в гостях у Нобоа и Заболотного машина Николича заглохнет«Локо» в отличной форме в 2021 году, но на своём поле сочинцы не проигрывают 18 туров.0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России: «Сочи» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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