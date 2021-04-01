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Реал Сосьедад - Атлетик 07 апреля прямая трансляция

Стадион: Аноэта (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 32076
7 Апреля 2021, Среда. 22:00 МСК. Ла Лига, 29-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
Реал СосьедадАтлетик
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Реал Сосьедад - Атлетик, который запланирован на 07 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Атлетик Б
Бильбао
Главные тренеры
Испания Иманол Альгуасиль
Испания Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
03.04.2021 Кубок Испании Финал Атлетик Б0 : 1Реал Сосьедад
31.12.2020 Испания - Примера Тур 16 Атлетик Б0 : 1Реал Сосьедад
09.02.2020 Испания - Примера Тур 23 Реал Сосьедад2 : 1Атлетик Б
30.08.2019 Испания - Примера Тур 3 Атлетик Б2 : 0Реал Сосьедад
02.02.2019 Испания - Примера Тур 22 Реал Сосьедад2 : 1Атлетик Б
05.10.2018 Испания - Примера Тур 8 Атлетик Б1 : 3Реал Сосьедад
28.04.2018 Испания - Примера Тур 35 Реал Сосьедад3 : 1Атлетик Б
16.12.2017 Испания - Примера Тур 16 Атлетик Б0 : 0Реал Сосьедад
12.03.2017 Испания - Примера Тур 27 Реал Сосьедад0 : 2Атлетик Б
16.10.2016 Испания - Примера Тур 8 Атлетик Б3 : 2Реал Сосьедад

Отзывы и комментарии к матчу

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