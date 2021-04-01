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Ювентус - Наполи 07 апреля прямая трансляция

Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
7 Апреля 2021, Среда. 19:45 МСК. Серия А, 3-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия)
ЮвентусНаполи
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ювентус - Наполи, который запланирован на 07 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 3-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ювентус
Турин
Наполи
Неаполь
Главные тренеры
Италия Андреа Пирло
Италия Дженнаро Гаттузо
История личных встреч
13.02.2021 Италия - Серия А Тур 22 Наполи1 : 0Ювентус
20.01.2021 Суперкубок Италии Финал Ювентус2 : 0Наполи
17.06.2020 Кубок Италии Финал Наполи0 : 0 4 : 2Ювентус
26.01.2020 Италия - Серия А Тур 21 Наполи2 : 1Ювентус
31.08.2019 Италия - Серия А Тур 2 Ювентус4 : 3Наполи
03.03.2019 Италия - Серия А Тур 26 Наполи1 : 2Ювентус
29.09.2018 Италия - Серия А Тур 7 Ювентус3 : 1Наполи
22.04.2018 Италия - Серия А Тур 34 Ювентус0 : 1Наполи
01.12.2017 Италия - Серия А Тур 15 Наполи0 : 1Ювентус
05.04.2017 Кубок Италии 1/2 финала Наполи3 : 2Ювентус
Текстовая трансляция
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Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри встретился с президентом клуба Андреа Аньелли. Ранее стало известно о конфликте между Пирло и Аньели.Президент «Ювентуса» встретился с Аллегри0'Руководство «Ювентуса» может уволить главного тренера Андреа Пирло, если туринская команда проиграет «Наполи», сообщает Football Italia.Источник: Пирло уволят в случае поражения «Ювентуса» от «Наполи»0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча третьего тура Серии A: «Ювентус» — «Наполи». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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