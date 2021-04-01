Ювентус - Наполи 07 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ювентус - Наполи, который запланирован на 07 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 3-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Андреа Пирло
|Дженнаро Гаттузо
|13.02.2021
|Италия - Серия А
|Тур 22
|1 : 0
|20.01.2021
|Суперкубок Италии
|Финал
|2 : 0
|17.06.2020
|Кубок Италии
|Финал
|0 : 0 4 : 2
|26.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 21
|2 : 1
|31.08.2019
|Италия - Серия А
|Тур 2
|4 : 3
|03.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 26
|1 : 2
|29.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 7
|3 : 1
|22.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 34
|0 : 1
|01.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 15
|0 : 1
|05.04.2017
|Кубок Италии
|1/2 финала
|3 : 2
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