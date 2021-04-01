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Интер - Сассуоло 07 апреля прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
7 Апреля 2021, Среда. 19:45 МСК. Серия А, 28-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия)
ИнтерСассуоло
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Интер - Сассуоло, который запланирован на 07 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Интер М
Милан
Сассуоло
Сассуоло
Главные тренеры
Италия Антонио Конте
Италия Роберто де Дзерби
История личных встреч
28.11.2020 Италия - Серия А Тур 9 Сассуоло0 : 3Интер М
24.06.2020 Италия - Серия А Тур 27 Интер М3 : 3Сассуоло
20.10.2019 Италия - Серия А Тур 8 Сассуоло3 : 4Интер М
19.01.2019 Италия - Серия А Тур 20 Интер М0 : 0Сассуоло
19.08.2018 Италия - Серия А Тур 1 Сассуоло1 : 0Интер М
12.05.2018 Италия - Серия А Тур 37 Интер М1 : 2Сассуоло
23.12.2017 Италия - Серия А Тур 18 Сассуоло1 : 0Интер М
14.05.2017 Италия - Серия А Тур 36 Интер М1 : 2Сассуоло
18.12.2016 Италия - Серия А Тур 17 Сассуоло0 : 1Интер М
14.05.2016 Италия - Серия А Тур 38 Сассуоло3 : 1Интер М

Отзывы и комментарии к матчу

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