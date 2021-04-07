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«Интер» намерен продлить контракт с Конте. Летом зарплата тренера вырастет до 13,5 млн евро

Дата публикации: 07-04-2021

«Интер» намерен продлить контракт с Конте. Летом зарплата тренера вырастет до 13,5 млн евро

По информации «La Gazzetta dello Sport», Антонио Конте останется во главе «Интера».

Как сообщает источник, миланцы довольны работой менеджера и планируют перезаключить с ним контракт. Зарплата тренера вырастет до 13 500 000 евро (сейчас Конте ежегодно получает 12 млн). Примечательно, что действующее соглашение итальянца истекает лишь в следующем году, но в «Интере» намерены заблаговременно продлить его.

Вероятность того, что стороны договорятся велика, поскольку Конте нравится работать в миланском клубе, и он не собирается уходить. «Интер» под его началом находится в лидерах Серии А, имея в своем активе 69 очков. «Милан», идущий на втором месте, провел на 1 матч больше, но отстает от «нерадзурри» на 8 очков.

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