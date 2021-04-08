Гайч попал в сферу интересов «Милана» и «Интера»

Дата публикации: 08-04-2021

Игра Адольфо Гайча после ухода из ЦСКА преобразилась. По данным «La Gazzetta dello Sport», за аргентинцем пристально следят 2 итальянских топ-клуба. Речь идет об «Интере» и «Милане».



22-летний форвард не сумел проявить себя в стане «армейцев» и зимой перешел в «Беневенто» на правах аренды. В Серии А он провел 6 встреч и отличился 2 раза.



Итальянцы довольны игрой Гайча и планируют продлить его аренду, воспользовавшись соответствующей опцией в договоре. В этом случае у «Беневенто» появится возможность выкупа аргентинца за 11 000 000 евро. После этого клуб вполне может перепродать его в «Интер» или «Милан», которые заинтересованы в услугах нападающего.



Transfermarkt.de оценивает Гайча в 9 млн евро.