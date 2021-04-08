«Манчестер Сити» продлил контракт с Де Брюйне

Дата публикации: 08-04-2021

На сайте «Ман Сити» появилась информация о подписании 4-летнего контракта с Кевином Де Брюйне. О финансовой стороне сделки не сообщается.



Сам бельгиец уже прокомментировал переподписание соглашения: «Я невероятно рад! Мне и моей семье нравится в Манчестере, я чувствую, что здесь мой дом. Я перешел в «Манчестер Сити» в 2015 году, после этого я постоянно прогрессирую, а уровень моей игры растет. В клубе есть все, чтобы добиваться успеха и показывать максимум своих возможностей, потому я ни минуты не сомневался при продлении соглашения. Сейчас я нахожусь в отличной форме, но могу показывать больше».



С 2015 года Де Брюйне провел за «горожан» 255 встреч, отличившись 65 раз и сделав 105 голевых передач.