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«Шахтер» заинтересован в возвращении Фонсеки

Дата публикации: 09-04-2021

«Шахтер» заинтересован в возвращении Фонсеки

Паулу Фонсека может вернуться в «Шахтер». Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте Джанлуиджи Лонгари. Журналист рассказал, что донецкая команда попробует вернуть португальца.

Напомним, в 2016-2019 годах специалист уже руководил «горняками». За это время «Шахтеру» удалось трижды выиграть украинский чемпионат и Кубок страны, а также один раз Суперкубок Украины.

Фонсека имеет действующий контракт с «Ромой», который заканчивается ближайшим летом. Римляне не торопятся продлевать его, но без работы 48-летний португалец вряд ли останется. По слухам, им интересуются несколько клубов, среди которых «Зенит», «Фиорентина» и «Наполи».

Ранее СМИ сообщали о неудачной попытке «Спартака» договориться с Фонсекой.

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