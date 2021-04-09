«Шахтер» заинтересован в возвращении Фонсеки

Дата публикации: 09-04-2021

Паулу Фонсека может вернуться в «Шахтер». Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте Джанлуиджи Лонгари. Журналист рассказал, что донецкая команда попробует вернуть португальца.



Напомним, в 2016-2019 годах специалист уже руководил «горняками». За это время «Шахтеру» удалось трижды выиграть украинский чемпионат и Кубок страны, а также один раз Суперкубок Украины.



Фонсека имеет действующий контракт с «Ромой», который заканчивается ближайшим летом. Римляне не торопятся продлевать его, но без работы 48-летний португалец вряд ли останется. По слухам, им интересуются несколько клубов, среди которых «Зенит», «Фиорентина» и «Наполи».



Ранее СМИ сообщали о неудачной попытке «Спартака» договориться с Фонсекой.