«Ман Сити» предложил Стерлингу и Фодену новые контракты

Дата публикации: 09-04-2021

«Eurosport» сообщил о планах «Манчестер Сити» по продлению контрактов с ведущими футболистами до завершения сезона.



Накануне «горожане» отрапортовали о переподписании Кевина де Брюйне. Также клуб продолжает обсуждать продление договоров с Фоденом и Стерлингом. Они получат контракты с улучшенными условиями. При этом отмечается, что переговоры с Рахимом складываются сложнее, чем с Филипом.



Оба футболиста крайне важны для «Сити» и считаются ключевыми игроками команды Пепа Гвардиолы. Фоден в сезоне 20/21 провел за команду 39 матчей (12 голов / 9 результативных пасов). Стерлинг имеет схожую статистику: в 39 встречах за клуб он отличился 13 раз и сделал 11 голевых передач. Соглашение Фодена с манчестерским грандом заканчивается в 2024 году, Стерлинга – в 2023 году.