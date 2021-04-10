Румынского судью, взявшего автограф у Холанда, отстранили от работы на родине
В неприятную историю попал Октавьян Шовре. Ее подробности появились в Twitter-аккаунте Эмануэля Рошу.
Журналист сообщил, что арбитра из Румынии отстранили от судейства на матчах национального чемпионата. Такую меру наказания избрал для него судейский комитет страны. При этом, какова причина отстранения – неизвестно.
Ранее с румынским арбитром произошел интересный эпизод. По завершении встречи Лиги чемпионов, в которой сошлись «Ман Сити» и дортмундская «Боруссия» (матч закончился победой англичан 2:1), Шовре попытался получить автограф Холанда. Подписанные норвежским форвардом карточки планировалось выставить на аукцион, а полученные деньги направить на помощь людям, страдающим аутизмом. С этой целью Шовре и обратился к Холанду за автографом.
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