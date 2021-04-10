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Бакайоко предложили «ПСЖ» и «Лиону»

Дата публикации: 10-04-2021

Бакайоко предложили «ПСЖ» и «Лиону»

Тьемуэ Бакайоко с большой долей вероятности покинет «Челси» в летнее трансферное окно. В текущем сезоне хавбек находится в аренде в «Наполи», но по его окончанию вернется в Лондон.

По данным «Footmercato», агенты Бакайоко активно контактируют с различными командами, предлагая услуги 26-летнего полузащитника. Условия сотрудничества обсуждаются с «Лионом» и «ПСЖ».

«Аристократы» приобрели Бакайоко у «Монако» 4 годами ранее, заплатив за него 40 млн евро. Однако в основе лондонцев хавбек закрепиться не смог и начал колесить по арендам. За последние 3 сезона он успел поиграть в «Милане», «Монако» и «Наполи».

Соглашение Бакайоко с «Челси» рассчитано до 2022 года. Transfermarkt.de оценивает француза в 25 млн евро.

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