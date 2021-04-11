Кавани договорился о контракте с «Бока Хуниорс»
Дата публикации: 11-04-2021
Уругваец все же покинет «Олд Траффорд» по окончании нынешнего сезона.
Как стало известно изданию «Todofichajes», 34-летний бомбардир «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани близок к тому, чтобы продолжить карьеру в Южной Америке. Сообщается, что он уже полностью согласовал условия сотрудничества со своим будущим клубом, которым станет «Бока Хуниорс».
Таким образом, Эдинсон не будет продлевать соглашение с «красными дьяволами» еще на год, несмотря на наличие в нём соответствующей опции. 1 июля он станет свободным агентом, после чего сможет пополнить ряды аргентинской команды.
В этой кампании Кавани был задействован в 28 встречах во всех турнирах, в которых ему удалось стать автором 7 забитых мячей и 2 ассистов.
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