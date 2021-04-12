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Салах может перейти в «ПСЖ»

Дата публикации: 12-04-2021

Салах может перейти в «ПСЖ»

Мохамед Салах летом может переехать в Париж (источник – «Téléfoot»). Египтянином заинтересовался «ПСЖ». Руководство парижан уже провело переговоры с агентами 28-летнего нападающего, но их подробности держатся в секрете.

Салах имеет действующее соглашение с «Ливерпулем», которое заканчивается летом 2023 года. Причиной столь скорого отъезда с «Энфилда» может стать атмосфера внутри клуба.

Так, ряд СМИ ранее писали о конфликте египтянина с Юргеном Клоппом, возглавляющим «мерсисайдцев». Напряжение в отношениях между форвардом и тренером длится уже несколько месяцев, что негативно сказывается на настроении Салаха.

Трансферная стоимость египтянина составляет 110 млн евро.

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