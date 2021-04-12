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«ПСЖ» рассматривает трех футболистов в качестве замены Мбаппе

Дата публикации: 12-04-2021

«ПСЖ» рассматривает трех футболистов в качестве замены Мбаппе

В «ПСЖ» не верят в уход одного из своих лидеров Килиана Мбаппе, контракт которого с парижанами истекает в 2022 году. Тем не менее, клуб анализирует ситуацию и ищет варианты замены форварда, если тот все же решит уйти из команды. Об этом в своем Twitter-аккаунте рассказал ресурс «Telefoot».

По данным источника, в качестве замены Мбаппе парижане видят одного из трех топ-нападающих. Речь идет о Мохамеде Салахе из «Ливерпуля», Лионеле Месси из «Барселоны» и Гарри Кейне, представляющем «Тоттенхэм Хотспур».

За кандидатуру аргентинца выступает Леонардо (спортивный директор клуба). Маурисио Почеттино больше склоняется к кандидатуре Кейна, с которым он уже имел дело в бытность работы в «Тоттенхэме».

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