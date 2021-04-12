Сумаре может перейти из «Лилля» в «Лестер»
Дата публикации: 12-04-2021
В «Star» появилась информация о возможном переезде Бубакари Сумаре в Англию. 22-летним хавбеком «Лилля» заинтересовался «Лестер Сити». Француз привлек внимание и других клубов АПЛ, среди которых «Тоттенхэм» и «Ман Юнайтед».
Сумаре начинал футбольную карьеру в академии «ПСЖ». В основу парижан полузащитник пробиться не смог, после чего в поисках игровой практики перебрался в «Лилль». Первый матч в лиге 1 он провел в 2017 году. В последнее время прогресс Сумаре очевиден. В сезоне 2020/2021 на его счету 37 поединков за «догов» (1 результативный пас).
Трансферная стоимость опорника составляет 23 000 000 евро, согласно «Transfermarkt».
Сумаре также вызывался в юношеские и молодежные сборные Франции различных возрастов.
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