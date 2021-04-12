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«Манчестер Сити» интересуется 17-летним форвардом «Флуминенсе»

Дата публикации: 12-04-2021

«Манчестер Сити» интересуется 17-летним форвардом «Флуминенсе»

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил о вероятном переходе Кайки в «Манчестер Сити». В настоящее время бразилец принадлежит «Флуминенсе».

Англичане готовы выложить за 17-летнего нападающего порядка 10 млн евро с бонусами (общая сумма выплат может достигнуть 17 млн евро). До совершеннолетия футболист останется в Рио-де-Жанейро. Присоединиться к «горожанам» он сможет не ранее лета 2022 года.

Кайки считается одним из главных талантов «Флуминенсе». В 2021 году бразилец сыграл за клуб 8 поединков и отличился 2 раза. В январе СМИ также сообщали об интересе к форварду со стороны донецкого «Шахтёра». Украинцы даже ездили в Бразилию, где озвучили предложение по Кайки руководству «трёхцветных». Итоги переговоров остались неизвестны.

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