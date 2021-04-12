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«Атлетико» планирует подписать «нового Суареса»

Дата публикации: 12-04-2021

«Атлетико» планирует подписать «нового Суареса»

В Twitter Николо Скиры появился очередной инсайд. Журналист сообщил, что «Атлетико» в ближайшее время попытается подписать Матиаса Аресо. Мадридцы уже начали переговоры с командой «Ривер Плейт», владеющей правами на 18-летнего нападающего.

Игрок клуба из Монтевидео считается одним из главных талантов Уругвая. Многие специалисты сравнивают его с Суаресом. С «Ривер Плейт» Аресо связан контрактом до декабря следующего года. При этом ценник на нападающего составляет всего 1,5 млн евро (данные с сайта Transfermarkt.de).

Аресо является воспитанником «Ривер Плейт» (Монтевидео). В основе клуба он дебютировал летом 2019 года. В текущем сезоне одарённый уругваец провел 14 встреч, забив 4 мяча и отдав 4 голевые передачи.

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