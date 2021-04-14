  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

«Милан» летом намерен выкупить Тонали у «Брешии»

Дата публикации: 14-04-2021

«Милан» летом намерен выкупить Тонали у «Брешии»

Футбольный клуб «Милан» намерен сохранить в своём составе Сандро Тонали, выкупив права на полузащитника у «Брешии» в конце сезона. Об этом пишет «Football Italia».

Прошлой осенью «россонери» арендовали 20-летнего опорника у «Брешии», выложив за его временное пребывание на «Сан-Сиро» аж 10 000 000 евро. В соглашение между сторонами был включен пункт возможном выкупе игрока за пятнадцать миллионов. Однако окончательный ценник может вырасти до € 25-ти млн, так как этот же договор аренды предусматривает еще и бонусные отчисления.

Издание утверждает, что «Милан» уже предложил Тонали многолетний контракт, рассчитанный до лета 2025 года, по условиям которого он будет зарабатывать 2,2 млн евро в год.

В нынешней кампании перспективный итальянец наиграл 34 матча во всех клубных турнирах (без результативных действий).

Похожие новости:

  • «Ювентус» намерен подписать Тонали следующим летом
    «Ювентус» намерен подписать Тонали следующим летом
    Опорный полузащитник «Брешии» Сандро Тонали может пойти на повышение. В услугах 19-летнего футболиста заинтересован главный тренер...
  • «Милан» объявил о переходе Тонали
    «Милан» объявил о переходе Тонали
    Официальный сайт «Милана» объявил, что новым игроком «россонери» стал Сандро Тонали. Один из самых талантливых итальянских...
  • «Интер» согласовал условия контракта с Тонали
    «Интер» согласовал условия контракта с Тонали
    Опорный полузащитник «Брешии» Сандро Тонали готовится к смене клубной прописки, утверждает «La Gazzetta dello Sport»....
  • «Интер» намерен продлить контракт Лаутаро Мартинеса
    «Интер» намерен продлить контракт Лаутаро Мартинеса
    Центральный нападающий «Интернационале» Лаутаро Мартинес готов заключить новое соглашение с миланским клубом, об этом утверждает издание «Football...
  • СМИ: «Милан» предложит ЦСКА 25 миллионов евро за Влашича
    СМИ: «Милан» предложит ЦСКА 25 миллионов евро за Влашича
    Клуб итальянской Серии А заинтересован в услугах хавбека ЦСКА и сборной Хорватии Николе Влашиче, сообщает «Федеральное агентство...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close