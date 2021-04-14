«Милан» летом намерен выкупить Тонали у «Брешии»

Дата публикации: 14-04-2021

Футбольный клуб «Милан» намерен сохранить в своём составе Сандро Тонали, выкупив права на полузащитника у «Брешии» в конце сезона. Об этом пишет «Football Italia».



Прошлой осенью «россонери» арендовали 20-летнего опорника у «Брешии», выложив за его временное пребывание на «Сан-Сиро» аж 10 000 000 евро. В соглашение между сторонами был включен пункт возможном выкупе игрока за пятнадцать миллионов. Однако окончательный ценник может вырасти до € 25-ти млн, так как этот же договор аренды предусматривает еще и бонусные отчисления.



Издание утверждает, что «Милан» уже предложил Тонали многолетний контракт, рассчитанный до лета 2025 года, по условиям которого он будет зарабатывать 2,2 млн евро в год.



В нынешней кампании перспективный итальянец наиграл 34 матча во всех клубных турнирах (без результативных действий).