«Милан» летом намерен выкупить Тонали у «Брешии»
Футбольный клуб «Милан» намерен сохранить в своём составе Сандро Тонали, выкупив права на полузащитника у «Брешии» в конце сезона. Об этом пишет «Football Italia».
Прошлой осенью «россонери» арендовали 20-летнего опорника у «Брешии», выложив за его временное пребывание на «Сан-Сиро» аж 10 000 000 евро. В соглашение между сторонами был включен пункт возможном выкупе игрока за пятнадцать миллионов. Однако окончательный ценник может вырасти до € 25-ти млн, так как этот же договор аренды предусматривает еще и бонусные отчисления.
Издание утверждает, что «Милан» уже предложил Тонали многолетний контракт, рассчитанный до лета 2025 года, по условиям которого он будет зарабатывать 2,2 млн евро в год.
В нынешней кампании перспективный итальянец наиграл 34 матча во всех клубных турнирах (без результативных действий).
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