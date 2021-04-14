«Ювентус» попытается приобрести Дембеле у «Барселоны»

Дата публикации: 14-04-2021

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле может перебраться в чемпионат Италии. Как сообщается «Calciomercato», француз находится на радаре у «Ювентуса».



Трудовой договор Усмана с «блаугранас» действует до конца июня 2022 года, поэтому в Турине надеются, что испанский клуб, испытывающий серьезные финансовые проблемы из-за коронавируса, будет сам заинтересован в продаже игрока в грядущее трансферное окно.



Дембеле выступает за «Барселону» с 2017 года. За его трансфер из дортмундской «Боруссии» каталонцы заплатили 135 000 000 евро. С тех пор 23-летний футболист выходил на поле в 111 раз, забил 29 мячей и отдал 20 ассистов.



На сегодняшний день портал Transfermarkt.de оценивает Дембеле в € 50 млн.