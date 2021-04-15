«Челси» готов расстаться с Угбо, которым интересуются «Монако», «Фулхэм» и «Айнтрахт»

Дата публикации: 15-04-2021

Летом Ике Угбо может сменить команду. Текущий сезон форвард проводит в клубе «Серкль Брюгге», который арендовал его у «Челси». В бельгийской команде футболист оставаться не планирует.



Информацией о будущем месте работы Угбо поделился Фабрицио Романо. Инсайдер сообщил, что в «Челси» не рассматривают 22-летнего нападающего как игрока основы и готовы попрощаться с ним. При этом к форварду есть предметный интерес со стороны нескольких клубов. В переговорах по его подписанию участвуют «Айнтрахт», «Монако» и «Фулхэм».



Ике Угбо прошел академию «Челси», но за основу «синих» нападающий так и не сыграл. В сезоне 2020/2021 он провел 33 матча за «Серкль Брюгге» (16 голов, 1 ассист). Transfermarkt.de оценивает Угбо в 2,5 млн евро.