«Милан» и «Рома» заинтересовались Влаховичем

Дата публикации: 16-04-2021

Душан Влахович в летнее трансферное окно может сменить клуб. К форварду проявляют интерес «Рома» и «Милан», передаёт «Gazzetta dello Sport».



Римляне видят во Влаховиче преемника Эдина Джеко, а миланцы рассматривают его как сменщика Златана Ибрагимовича. Однако подписать сербского футболиста будет не так просто. Заполучить нападающего также пытаются «Атлетико» и «Арсенал».



«Фиорентина», владеющая правами на Влаховича, намерена убедить форварда остаться в клубе и готова существенно улучшить условия по его контракту. По соглашению, действующему до 2023 года, серб ежегодно получает 0,4 млн евро и бонусы. «Фиалки» планируют продлить контракт до 2025 года c утроением заработной платы.



«Transfermarkt» оценивает Влаховича в 25 млн евро.