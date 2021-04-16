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«Милан» и «Рома» заинтересовались Влаховичем

Дата публикации: 16-04-2021

«Милан» и «Рома» заинтересовались Влаховичем

Душан Влахович в летнее трансферное окно может сменить клуб. К форварду проявляют интерес «Рома» и «Милан», передаёт «Gazzetta dello Sport».

Римляне видят во Влаховиче преемника Эдина Джеко, а миланцы рассматривают его как сменщика Златана Ибрагимовича. Однако подписать сербского футболиста будет не так просто. Заполучить нападающего также пытаются «Атлетико» и «Арсенал».

«Фиорентина», владеющая правами на Влаховича, намерена убедить форварда остаться в клубе и готова существенно улучшить условия по его контракту. По соглашению, действующему до 2023 года, серб ежегодно получает 0,4 млн евро и бонусы. «Фиалки» планируют продлить контракт до 2025 года c утроением заработной платы.

«Transfermarkt» оценивает Влаховича в 25 млн евро.

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