«ПСЖ» решил не выкупать Флоренци. На игрока претендует «Интер»
Дата публикации: 17-04-2021
Алессандро Флоренци летом вернется в «Рому». Текущий сезон итальянец проводит в аренде в «ПСЖ».
«Goal», указывая в качестве источника издание «La Gazzetta dello Sport», пишет, что парижане решили отказаться от выкупа прав на Флоренци. По истечении аренды он вновь окажется в «Роме». Однако следующий сезон защитник может начать в другом клубе. Футболист находится в сфере интересов «Интера».
Флоренци был арендован «Пари Сен-Жермен» осенью 2020 года. До этого итальянец полсезона отыграл в аренде в испанской «Валенсии». В футболке парижской команды Алессандро провел 29 поединков, отличившись 2 раза и сделав 1 голевую передачу.
Трансферная стоимость Флоренци составляет 15 000 000 евро (по данным «Transfermarkt»).
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