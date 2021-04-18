Доннарумма хочет стать самым высокооплачиваемым вратарем в мире
Дата публикации: 18-04-2021
Финансовые запросы Джануиджи Доннаруммы продолжают расти, из-за чего его будущее в составе «Милана» остается под вопросом, передаёт «Calciomercato».
22-летний вратарь готов переподписать соглашение с клубом при условии увеличения зарплаты до 12 млн евро в год. В руководстве «россонери» не хотят платить голкиперу больше 8 миллионов. Именно финансовая сторона вопроса является камнем преткновения в переговорах по новому контракту.
Если «Милан» согласится на повышение зарплаты, то это сделает Доннарумму наиболее высокооплачиваемым голкипером в мире. В Серии А больше него будет зарабатывать только Криштиану Роналду.
Цвета итальянского гранда Доннарумма защищает с 2015 года. В сезоне 20/21 на его счету 40 встреч за «россонери» во всех турнирах.
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