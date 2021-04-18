СМИ: ЦСКА готов продать Влашича за 35 млн евро
Дата публикации: 18-04-2021
Никола Влашич в ближайшее межсезонье может перебраться в Европу.
Руководство «армейцев» довольно игрой хорватского хавбека и намерено приложить максимум усилий, чтобы сохранить его в составе. Однако окончательное решение будет за футболистом, который планирует сменить клуб.
Ресурс «Еurostavka» сообщает, что Влашич хочет выступать в Европе, о чем уже сообщил представителям ЦСКА. Интерес к 23-летнему атакующему полузащитнику проявляют «Аталанта», «Милан», «Лацио» и несколько английских команд. «Красно-синие» не намерены препятствовать трансферу игрока, но хотят получить в качестве компенсации порядка 35 миллионов евро.
В текущем сезоне Влашич провел за москвичей 30 встреч, в которых забил 12 мячей и сделал 6 ассистов.
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