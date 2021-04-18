  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

СМИ: ЦСКА готов продать Влашича за 35 млн евро

Дата публикации: 18-04-2021

СМИ: ЦСКА готов продать Влашича за 35 млн евро

Никола Влашич в ближайшее межсезонье может перебраться в Европу.

Руководство «армейцев» довольно игрой хорватского хавбека и намерено приложить максимум усилий, чтобы сохранить его в составе. Однако окончательное решение будет за футболистом, который планирует сменить клуб.

Ресурс «Еurostavka» сообщает, что Влашич хочет выступать в Европе, о чем уже сообщил представителям ЦСКА. Интерес к 23-летнему атакующему полузащитнику проявляют «Аталанта», «Милан», «Лацио» и несколько английских команд. «Красно-синие» не намерены препятствовать трансферу игрока, но хотят получить в качестве компенсации порядка 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Влашич провел за москвичей 30 встреч, в которых забил 12 мячей и сделал 6 ассистов.

Похожие новости:

  • СМИ: «Милан» предложит ЦСКА 25 миллионов евро за Влашича
    СМИ: «Милан» предложит ЦСКА 25 миллионов евро за Влашича
    Клуб итальянской Серии А заинтересован в услугах хавбека ЦСКА и сборной Хорватии Николе Влашиче, сообщает «Федеральное агентство...
  • В Италии сообщили, что Влашич может перейти в «Милан»
    В Италии сообщили, что Влашич может перейти в «Милан»
    По данным «Gazzetta dello Sport», «Милан» рассматривает Николу Влашича в качестве основной цели для усиления. Уже летом полузащитник ЦСКА может...
  • «Наполи» нацелен на приобретение Влашича
    «Наполи» нацелен на приобретение Влашича
    Хавбек ЦСКА Никола Влашич находится в сфере интересов большого итальянского клуба, утверждает «La Gazzetta Dello Sport». Сообщается, что...
  • СМИ: ЦСКА оценивает Влашича в € 20 млн
    СМИ: ЦСКА оценивает Влашича в € 20 млн
    Московский ЦСКА рассмотрит продажу Николы Влашича в «Наполи» при условии, что итальянская сторона сделает такое предложение, которое...
  • ПСВ планирует выручить около 25 млн евро на продаже 19-летнего игрока
    ПСВ планирует выручить около 25 млн евро на продаже 19-летнего игрока
    В ПСВ рассматривают возможность трансфера Нони Мадуэке. По информации «Football Insider», интерес к молодому англичанину проявляет «Лидс». Голландцы...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close