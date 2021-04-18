«Бавария» намерена продлить контракт с Шупо-Мотингом
Дата публикации: 18-04-2021
Ресурс «Sport1» сообщает, что «Бавария» может переподписать Эрика Шупо-Мотинга. Руководство мюнхенского клуба устраивает игра 32-летнего камерунца, и клуб готов предложить ему новый контракт. Действующее соглашение форварда рассчитано до конца сезона.
«Бавария» заполучила Шупо-Мотинга прошлой осенью в статусе свободного агента. Футболист является воспитанником «Гамбурга», в составе которого он дебютировал в 2007 году. После этого нападающий успел поиграть за «ПСЖ», «Сток Сити», «Майнц», «Шальке» и другие команды.
С начала сезона Эрик провел за мюнхенский клуб 29 поединков. В них он стал автором 8 забитых мячей и 1 результативного паса.
Портал Transfermarkt.de оценивает камерунца в 3,5 миллиона евро.
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